Какие слова изменяются по числам?каникулы, пруд,дрожжи,стрелки,хлопоты,сапоги,волк,чернила,тетрадки, портфель, щи,ложки,ворота,дверь,комната.

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Какие слова изменяются по числам?каникулы, пруд,дрожжи,стрелки,хлопоты,сапоги,волк,чернила,тетрадки, портфель, щи,ложки,ворота,дверь,комната.
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Стрелки, сапоги, волк, тетрадки, ложки, дверь, комната
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