Собственные имена существительные к словам коза и конь

Русский язык
Собственные имена существительные к словам коза и конь
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Автор: Гость
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Гость:
Ну эта ну как эт ну так не а ну да а ну нет короч не поняла  
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