Синтаксической разбор предложения: опять по-весеннему сумрачно темнело, в открыт??е окно пахло дождем и как будто грибами

Русский язык

Синтаксической разбор предложения: опять по-весеннему сумрачно темнело, в открыт??е окно пахло дождем и как будто грибами

Автор: Гость