Синтаксической разбор предложения: опять по-весеннему сумрачно темнело, в открыт??е окно пахло дождем и как будто грибами
Русский язык
Синтаксической разбор предложения: опять по-весеннему сумрачно темнело, в открыт??е окно пахло дождем и как будто грибами
Ответ(ы):
Гость:
Темнело и пахло сказуемое, весеннему и сумрачно, открытое прил, окно дождём грибами дополнение остальное не подчёркивается
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