Слово заморские цифра 3 помогите пожалуйста

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Слово заморские цифра 3 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Заморские вещи - прил ( какие?)  н.ф - заморский, м.р и.п в ед.чис. втор.чл.
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