3 в 37 степени=3+3+3+3......... Сколько таких слагаемых, равных числу 3 ?

Алгебра
3 в 37 степени=3+3+3+3......... Сколько таких слагаемых, равных числу 3 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 в 37 степени это-4.50283917
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