Завод производит 85% продукции первого сорта и 10% второго. Остальные изделия считаются браком. какова вероятность что взяв наугад изделия мы получим брак?

Математика

Завод производит 85% продукции первого сорта и 10% второго. Остальные изделия считаются браком. какова вероятность что взяв наугад изделия мы получим брак?

Автор: Гость