Завод производит 85% продукции первого сорта и 10% второго. Остальные изделия считаются браком. какова вероятность что взяв наугад изделия мы получим брак?

Математика
Завод производит 85% продукции первого сорта и 10% второго. Остальные изделия считаются браком. какова вероятность что взяв наугад изделия мы получим брак?
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Ответ(ы):
Гость:
100 - (85 + 10) =5 % брака 5100  -вероятность получить брак
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