Як розібрати слово піря
Українська мова
Як розібрати слово піря
Ответ(ы):
Гость:
Пирь-я пир-я пир-я пир-я
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В каробке 19 шариков красных белых и черных.Белых в 8 раз больше чем красных а черны?? меньше чем красных.Сколько в коробке красных шаров
Обществознание
Найдите черты характерные для доиндустриального общества: 1. Развитие промышлен??ости 2. Высокий уровень развития науки 3. Преобладание горо...
Русский язык
Математика
Английский язык