Когда сухо- клин, когда мокро- блин . Одна нога - и та без сапога.
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Когда сухо- клин, когда мокро- блин . Одна нога - и та без сапога.
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Гость:
Это загадка. Ответ: Зонтик
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