Найдите черты характерные для доиндустриального общества: 1. Развитие промышлен??ости 2. Высокий уровень развития науки 3. Преобладание городского населения над сельскими 4. Преобладает роль сельского хозяйства
Обществознание
Найдите черты характерные для доиндустриального общества: 1. Развитие промышлен??ости 2. Высокий уровень развития науки 3. Преобладание городского населения над сельскими 4. Преобладает роль сельского хозяйства
Ответ(ы):
Гость:
Черта,характерная для доиндустриального общества: 4.
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