Найдите черты характерные для доиндустриального общества: 1. Развитие промышлен??ости 2. Высокий уровень развития науки 3. Преобладание городского населения над сельскими 4. Преобладает роль сельского хозяйства

Обществознание
Найдите черты характерные для доиндустриального общества: 1. Развитие промышлен??ости 2. Высокий уровень развития науки 3. Преобладание городского населения над сельскими 4. Преобладает роль сельского хозяйства
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Черта,характерная для доиндустриального общества: 4.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Если бы растения умели говорить, чтобы они сказали людям
Ответить
История
Помогите пожалуйста , всеобщая история 7 класс
Ответить
Русский язык
Как и где умер левша
Ответить
Математика
Начертите отрезок.Затем начертите отрезок длина которого равна 7/5 длины данного отрезка СРОООООЧНО
Ответить
Английский язык
Как читать. стих. what are you going to be
Ответить
Литература
Пожалуйста помогите я живу в селе нижний мамон у меня братик 9 лет даю задание ответьте пожайста 1)Где расположен край Нижний мамон? 2)Соседние рай...
Ответить
Русский язык
Зелень журавль лошадь дверь рысь голубь кровать июль пыль ремень медаль гвоздь январь прорубь червь морковь какой род имен существительных?
Ответить
Математика
Сколько двузначных чисел, делящихся на 3, содержат цифру десятков на 2 меньше, чем цифры единиц?
Ответить
Литература
Кто входил в дурное общество?))))
Ответить
Русский язык
"как человека можно распознать по обществу в котором он вращается так о нем можно ??удить и по языку которым он выражается". Пожалуйста! Срочнооо...
Ответить