Начертите отрезок.Затем начертите отрезок длина которого равна 7/5 длины данного отрезка СРОООООЧНО

Математика
Начертите отрезок.Затем начертите отрезок длина которого равна 7/5 длины данного отрезка СРОООООЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если длина первого отрезка --10 см.  тогда 10 : 5 х 7 = 14 см длина второго отрезка.
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