Сколько двузначных чисел, делящихся на 3, содержат цифру десятков на 2 меньше, чем цифры единиц?

Математика
Сколько двузначных чисел, делящихся на 3, содержат цифру десятков на 2 меньше, чем цифры единиц?
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Гость:
Всего 2 числа. 24 и 57
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