Помогите пожалуйста:))* Что бы вы предложили сделать обществу, где много бедных людей?Сформулируйте не более четырех конкретных предложений.Обоснуйте свои суждения.

Обществознание

Помогите пожалуйста:))* Что бы вы предложили сделать обществу, где много бедных людей?Сформулируйте не более четырех конкретных предложений.Обоснуйте свои суждения.

Автор: Гость