Помогите пожалуйста:))* Что бы вы предложили сделать обществу, где много бедных людей?Сформулируйте не более четырех конкретных предложений.Обоснуйте свои суждения.
Обществознание
Помогите пожалуйста:))* Что бы вы предложили сделать обществу, где много бедных людей?Сформулируйте не более четырех конкретных предложений.Обоснуйте свои суждения.
Ответ(ы):
Гость:
Я бы начала дружить с ними и т.п.
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