Кто учится в 5 классе по программе ФГОС помогите с историей в рабочей тетрадке ном??р 80!
История
Кто учится в 5 классе по программе ФГОС помогите с историей в рабочей тетрадке ном??р 80!
Ответ(ы):
Гость:
№ 80. Заполните контурную карту «Персидская держава» (см. карту) . 1. Закрасьте ту территорию, на которой возникло Персидское государство. 2. Обведите границы Персидского царства (6 век до н.э.). 3. Надпишите название реки, до которой доходили владения персов на востоке (Инд). 4. Страны и полуостров, подвластные персидским царям, обозначены на карте цифрами. Напишите их названия: 1. Мидия 2. Лидия 3. Вавилония 4. Сирия 5. Палестина 6. Финикия 7. Синайский полуостров 8. Египет 5. Какие водные пространства обозначены на карте цифрами? Напишите их названия: 9. Красное море 10. Средиземное море 11. Черное море 12. Каспийское море 13. Персидский залив 6. Закрасьте кружочки, обозначающие города Персеполь, Сузы, Экбатаны, Вавилон, Сарды. Надпишите их названия. 7. Проведите путь из города Сузы до города Сарды. Надпишите название этого пути (Царская дорога).
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