Расшифруйте ребус: AC+CB=ABC. Одинаковые буквы - это одинаковые цифры, разные буквы - разные цифры. Назовите значение суммы: A+B+C.
Математика
Расшифруйте ребус: AC+CB=ABC. Одинаковые буквы - это одинаковые цифры, разные буквы - разные цифры. Назовите значение суммы: A+B+C.
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