Анаграммы.Отметьте пункты,где зашифрованы неизменяемые слова. а) кругуен б) вар??гра в) жерда г) мздакиека д) бюбраек
Русский язык
Анаграммы.Отметьте пункты,где зашифрованы неизменяемые слова. а) кругуен б) вар??гра в) жерда г) мздакиека д) бюбраек
Ответ(ы):
Гость:
1) кенгуру 2)гравюра 3)- 4)- 5)барбекю
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