Анаграммы.Отметьте пункты,где зашифрованы неизменяемые слова. а) кругуен б) вар??гра в) жерда г) мздакиека д) бюбраек

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Анаграммы.Отметьте пункты,где зашифрованы неизменяемые слова. а) кругуен б) вар??гра в) жерда г) мздакиека д) бюбраек

Автор: Гость