Переведи на английский язык. Прочитай. 1. Обезьяны смешнее, чем бегемоты. 2. Бегем??ты бегают очень быстро. 3. Когда у тебя день рождения? В январе. 4. Ты должен помогать маме. 5. Ты не должен приходить в школу поздно! По...

Английский язык

Переведи на английский язык. Прочитай. 1. Обезьяны смешнее, чем бегемоты. 2. Бегем??ты бегают очень быстро. 3. Когда у тебя день рождения? В январе. 4. Ты должен помогать маме. 5. Ты не должен приходить в школу поздно! Помогите пожалуйста ну оооочень надо!!! :)

Автор: Гость