Переведи на английский язык. Прочитай. 1. Обезьяны смешнее, чем бегемоты. 2. Бегем??ты бегают очень быстро. 3. Когда у тебя день рождения? В январе. 4. Ты должен помогать маме. 5. Ты не должен приходить в школу поздно! По...
Английский язык
Переведи на английский язык. Прочитай. 1. Обезьяны смешнее, чем бегемоты. 2. Бегем??ты бегают очень быстро. 3. Когда у тебя день рождения? В январе. 4. Ты должен помогать маме. 5. Ты не должен приходить в школу поздно! Помогите пожалуйста ну оооочень надо!!! :)
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составьте отрицания и вопросы ( общие специальные альтернативные и разделительные ) к предложениям : 1 Pupils write diktations once a month. 2 Our ...
Математика
Отношение длин сторон прямоугольника равно 4:5. Найдите площадь этого прямоугольн??ка, если длина меньшей стороны равна 12 см.
Другие предметы
Отгадайте загадки 1-Не летает,не жужжит,жук по улице бежит.И горят в глазах жука дв?? блестящих огонька . 2-Серерянные нити небо с землёю сшили.3-У...
Русский язык
Найди ошибки в работе Кирилла спиши без ошибок. Скворцы вывелесь и улетели, и давн?? уже их место занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню в...
Математика
Для математического кружка купили сначала 10 одинаковых калькуляторов заплатив з?? них x рублей потом купили ещё 8 точно таких же калькуляторов.зап...
Математика
Биология
1) В западных странах это растение часто называют " молочным цветком". А как называют это растение у нас? а) ландыш б) подснежники в)лилия...
Русский язык
Запиши однокоренные слова в алфавитном порядке.В словах подчеркни буквы,обозначающие мягкие согласные звуки. Листик,листва,листок,лист.