Английский язык

Составьте отрицания и вопросы ( общие специальные альтернативные и разделительные ) к предложениям : 1 Pupils write diktations once a month. 2 Our group studied English. 3 Mercury is the planet closest to the Sun. 4 We usually have a good time at my aunt s.

