Для математического кружка купили сначала 10 одинаковых калькуляторов заплатив з?? них x рублей потом купили ещё 8 точно таких же калькуляторов.запишите выражение которое обозначает стоимость второй покупки стоимость 1 и 2 поку...
Математика
Для математического кружка купили сначала 10 одинаковых калькуляторов заплатив з?? них x рублей потом купили ещё 8 точно таких же калькуляторов.запишите выражение которое обозначает стоимость второй покупки стоимость 1 и 2 покупки вместе x это неизвестное число даю 40 баллов
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