Поезд прибыл в Минск в 18 12 мин,а был в пути 3 25 мин .в котором часу поезд отправился в путь?
Математика
Поезд прибыл в Минск в 18 12 мин,а был в пути 3 25 мин .в котором часу поезд отправился в путь?
Ответ(ы):
Гость:
14:47 - в это время поезд отправился в путь
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