Поезд прибыл в Минск в 18 12 мин,а был в пути 3 25 мин .в котором часу поезд отправился в путь?

Математика

Поезд прибыл в Минск в 18 12 мин,а был в пути 3 25 мин .в котором часу поезд отправился в путь?

Автор: Гость