Ploshad primouqolnika 116,2 sm2,a dilina 14 sm nayditi premetr primiuqolnika
Математика
Ploshad primouqolnika 116,2 sm2,a dilina 14 sm nayditi premetr primiuqolnika
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