Помогите плиз я не понел задачу. За два дня автобус перевез 1015 пассажиров. В первый день он перевез на 95 пассажиров больше, чем во второй. Сколько пассажиров перевез автобус в каждый из этих дней?

Математика

Помогите плиз я не понел задачу. За два дня автобус перевез 1015 пассажиров. В первый день он перевез на 95 пассажиров больше, чем во второй. Сколько пассажиров перевез автобус в каждый из этих дней?

Автор: Гость