Помогите плиз я не понел задачу. За два дня автобус перевез 1015 пассажиров. В первый день он перевез на 95 пассажиров больше, чем во второй. Сколько пассажиров перевез автобус в каждый из этих дней?
Математика
Помогите плиз я не понел задачу. За два дня автобус перевез 1015 пассажиров. В первый день он перевез на 95 пассажиров больше, чем во второй. Сколько пассажиров перевез автобус в каждый из этих дней?
Ответ(ы):
Гость:
507 и 412......................
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