В 30 ящиков разложили 540 кг яблок. Сколько килограммов яблок можно разложить в 42 ящика, если в каждый ящик класть на 4 кг больше?плиз помагите

Математика
В 30 ящиков разложили 540 кг яблок. Сколько килограммов яблок можно разложить в 42 ящика, если в каждый ящик класть на 4 кг больше?плиз помагите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
30:540=18кг ложили в каждый ящик 18+4=22кг будут ложить в каждый ящик 22*42=924кг яблок Ответ: 924кг
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