В 30 ящиков разложили 540 кг яблок. Сколько килограммов яблок можно разложить в 42 ящика, если в каждый ящик класть на 4 кг больше?плиз помагите

Математика

В 30 ящиков разложили 540 кг яблок. Сколько килограммов яблок можно разложить в 42 ящика, если в каждый ящик класть на 4 кг больше?плиз помагите

Автор: Гость