Небольшое сообщение. о болезни. ангине

Биология
Небольшое сообщение. о болезни. ангине
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Во многих случаях ангина бывает вызвана бактериями Стрептококками (лат. Streptococcus) с роду шаровидных бактерий. Больной может заразиться через предметы быта (ложку, вилку, чашку), через рукопожатие и т.д. Бывает так, что при попадании микроба в организм человека, инфекция долго не проявляет себя, и только при малейших сбоях иммунитета начинает действовать. До малейшего сбоя иммунитета можно отнести резкую смену погоды, питье холодных напитков, стресс и т.д. Заболеванию ангиной могут способствовать: наличие аденоидов в носоглотке, частые гнойные инфекции носоглотки, например гайморит. Хочется добавить, что не мало важным фактором способствующим развитию ангины является наличие раздражающих веществ, регулярно попадающих в организм человека, например таких как сигаретный дым, алкоголь, газированные напитки, пыль.
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