Обсудите в группах:чем китайская письменость похожа на египедскую?как выглядели ??итайские книги?чем они отличались от книг древних египтян?

История
Обсудите в группах:чем китайская письменость похожа на египедскую?как выглядели ??итайские книги?чем они отличались от книг древних египтян?
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Ответ(ы):
Гость:
Первые китайские книги были написаны на бамбуке чем и схожи с египетским папирусом
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