Как называются эти сказки ? Срочно !!

Литература
Как называются эти сказки ? Срочно !!
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Гость:
Бременские музыканти ,горщик каші
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