Запиши однокоренные слова в алфавитном порядке.В словах подчеркни буквы,обозначающие мягкие согласные звуки. Листик,листва,листок,лист.
Русский язык
Запиши однокоренные слова в алфавитном порядке.В словах подчеркни буквы,обозначающие мягкие согласные звуки. Листик,листва,листок,лист.
Ответ(ы):
Гость:
Листва, ЛисТик, Листок, Лист
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