Синтаксический разбор предложения так под елкой с поднятым вверху сучьями внизу ??олучился хороший шалашик

Гость: Гость:

Так под ёлкой с поднятыми вверху сучьями получился хороший шалашик. 1.повест. 2.невоскл. 3.простое. 4.двусост. 5.распр. 6.ослож.(?) 7.обозначить части речи. 8.составить схему в данном случаи подчеркнуть подлежащие и сказуемое.