Синтаксический разбор предложения так под елкой с поднятым вверху сучьями внизу ??олучился хороший шалашик

Русский язык
Синтаксический разбор предложения так под елкой с поднятым вверху сучьями внизу ??олучился хороший шалашик
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так под ёлкой с поднятыми вверху сучьями получился хороший шалашик. 1.повест. 2.невоскл. 3.простое. 4.двусост. 5.распр. 6.ослож.(?) 7.обозначить части речи. 8.составить схему в данном случаи подчеркнуть подлежащие и сказуемое.
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