1) В западных странах это растение часто называют " молочным цветком". А как называют это растение у нас? а) ландыш б) подснежники в)лилия д) одуванчики г)ромашка 2) известно , что сопладия отличается от сборных плод...
Биология
1) В западных странах это растение часто называют " молочным цветком". А как называют это растение у нас? а) ландыш б) подснежники в)лилия д) одуванчики г)ромашка 2) известно , что сопладия отличается от сборных плодов не только строением , но и количеством цветков , участвовавших в их образовании. Сборный плод имеется у.... а)тутового дерева б)ананаса в) инжир г) морошки д) свекла 3) Первый микроскоп сконструировал а)Галилей б)Гук в)Мальпиги г)Левенгук д)Аристотель 4) Какое из перечисленных деревьев не является коренным жителем Беларуси? а) Ясень б)Осина в)Сирень г)Рябина д)Черемуха 5) А как птицы узнают , что пришло время лететь на юг ? а) становится холодно б) сложно найти пищу в)начинают идти дожди г) день становится короче д) птенцы научатся летать 6) у гороха побег а) прямостоячий б) лазящий в) ползучий г) стелящийся д) вьющийся
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