Из рассказа Дедал и Икар,кем был Дедал?Ответ надо найти в тексте!
Литература
Из рассказа Дедал и Икар,кем был Дедал?Ответ надо найти в тексте!
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди ошибки в работе Кирилла спиши без ошибок. Скворцы вывелесь и улетели, и давн?? уже их место занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню в...
Математика
Для математического кружка купили сначала 10 одинаковых калькуляторов заплатив з?? них x рублей потом купили ещё 8 точно таких же калькуляторов.зап...
Математика
Биология
1) В западных странах это растение часто называют " молочным цветком". А как называют это растение у нас? а) ландыш б) подснежники в)лилия...
Русский язык
Запиши однокоренные слова в алфавитном порядке.В словах подчеркни буквы,обозначающие мягкие согласные звуки. Листик,листва,листок,лист.
Математика
Русский язык
Синтаксический разбор предложения так под елкой с поднятым вверху сучьями внизу ??олучился хороший шалашик
Математика
Оператор набрал на компьютере произведение за 3 ч какую часть произведения оператор набрал на компьютере за 1 час?
Обществознание