Отгадайте загадки 1-Не летает,не жужжит,жук по улице бежит.И горят в глазах жука дв?? блестящих огонька . 2-Серерянные нити небо с землёю сшили.3-Ушей нет,а слышит , рта нет, а кричит , ума нет , а все языки знает.
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Отгадайте загадки 1-Не летает,не жужжит,жук по улице бежит.И горят в глазах жука дв?? блестящих огонька . 2-Серерянные нити небо с землёю сшили.3-Ушей нет,а слышит , рта нет, а кричит , ума нет , а все языки знает.
Ответ(ы):
Гость:
1.Машина жук.2.Дождь.3.Эхо
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