Отгадайте загадки 1-Не летает,не жужжит,жук по улице бежит.И горят в глазах жука дв?? блестящих огонька . 2-Серерянные нити небо с землёю сшили.3-Ушей нет,а слышит , рта нет, а кричит , ума нет , а все языки знает.

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Отгадайте загадки 1-Не летает,не жужжит,жук по улице бежит.И горят в глазах жука дв?? блестящих огонька . 2-Серерянные нити небо с землёю сшили.3-Ушей нет,а слышит , рта нет, а кричит , ума нет , а все языки знает.

Автор: Гость