Небольшое сообщение о ангине
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Небольшое сообщение о ангине
Ответ(ы):
Гость:
ангина начинается с небольшого припухания миндалин; слизистая оболочка зева становится красной; ощущается сухость в горле, затем появляется боль при глотании. Температура у взрослых обычно повышается незначительно, у детей может повышаться до 40°С. Заболевание продолжается 3-5 дней. При лакунарной ангине все проявления выражены более резко. Температура быстро нарастает, появляется боль в горле, разбитость, головная боль. В углублениях миндалин (лакунах) образуются гнойные пробки, выступающие на поверхность миндалин. Фолликулярная ангина начинается обычно внезапным ознобом, повышением температуры до 39-40°С, резкой болью в горле. Вскоре появляются ломота в конечностях и спине, головная боль, чувство общей разбитости. На припухших и покрасневших миндалинах большое количество круглых желтоватых точек - нагноившихся мелких долек миндалины .
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