Помогите и расскажите мне пожалуйста как это делать задача Какой процент от 15 т составляют 420 кг; 1,2 т; 150 кг?
Математика
Помогите и расскажите мне пожалуйста как это делать задача Какой процент от 15 т составляют 420 кг; 1,2 т; 150 кг?
Ответ(ы):
Гость:
1 т = 1000 кг, А тут 15 тонн.. => 15000 кг 420 кг = 2,8% 150 кг = 1%
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