Помогите и расскажите мне пожалуйста как это делать задача Какой процент от 15 т составляют 420 кг; 1,2 т; 150 кг?

Математика

Помогите и расскажите мне пожалуйста как это делать задача Какой процент от 15 т составляют 420 кг; 1,2 т; 150 кг?

Автор: Гость