Поролельные прямые а и б пересекаются с прямой с. один из внутрених углов равен 107.??од каким углом пересекает биссектриса данного угла вторую прямую . решите плиз даю 49 балов срочно

Геометрия

Поролельные прямые а и б пересекаются с прямой с. один из внутрених углов равен 107.??од каким углом пересекает биссектриса данного угла вторую прямую . решите плиз даю 49 балов срочно

Автор: Гость