Поролельные прямые а и б пересекаются с прямой с. один из внутрених углов равен 107.??од каким углом пересекает биссектриса данного угла вторую прямую . решите плиз даю 49 балов срочно
Геометрия
Поролельные прямые а и б пересекаются с прямой с. один из внутрених углов равен 107.??од каким углом пересекает биссектриса данного угла вторую прямую . решите плиз даю 49 балов срочно
Ответ(ы):
Гость:
Чертеж и решение в приложенном файле. У меня получилось 53,5 градусов это равно 53 градуса и 30 минут
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