Правило к этим словам и проверочные слова дерево,выронил,пищать. заранее спасибо!

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Правило к этим словам и проверочные слова дерево,выронил,пищать. заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дерево- дрЕво,пищать- пИск,выронил- урОнет
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