Что не умеют делать обезьяны
Английский язык
Что не умеют делать обезьяны
Ответ(ы):
Гость:
Говорить они не умеют
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