Пожалуйста помогите я живу в селе нижний мамон у меня братик 9 лет даю задание ответьте пожайста 1)Где расположен край Нижний мамон? 2)Соседние районы Нижнего Мамона 3)Реки нижнего мамона 4)Полезные ископаемые Нижнего Мамона 5)...

Литература

Пожалуйста помогите я живу в селе нижний мамон у меня братик 9 лет даю задание ответьте пожайста 1)Где расположен край Нижний мамон? 2)Соседние районы Нижнего Мамона 3)Реки нижнего мамона 4)Полезные ископаемые Нижнего Мамона 5)Почвы нижнего мамона и последние 6)Какие отрасли растение водства и животноводства развиты в Нижнем мамоне ответьте кто человек

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