В каробке 19 шариков красных белых и черных.Белых в 8 раз больше чем красных а черны?? меньше чем красных.Сколько в коробке красных шаров

Математика
В каробке 19 шариков красных белых и черных.Белых в 8 раз больше чем красных а черны?? меньше чем красных.Сколько в коробке красных шаров
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Ответ(ы):
Гость:
Красных шариков 2 ..................
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