В каробке 19 шариков красных белых и черных.Белых в 8 раз больше чем красных а черны?? меньше чем красных.Сколько в коробке красных шаров

Математика

В каробке 19 шариков красных белых и черных.Белых в 8 раз больше чем красных а черны?? меньше чем красных.Сколько в коробке красных шаров

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