"Менын атым-Кожа"повестынен быр диалог керек
Қазақ тiлi
"Менын атым-Кожа"повестынен быр диалог керек
Ответ(ы):
Гость:
-бул жерде Кожанын еш кинасы жок
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