По проезжей части дороги со скоростью 9км/ч движется велосипедист и на расстоянии 15м видит выезжающий из арки автомобиль. Успеет ли водитель предотвратить столкновение? Скорость автомобиля 18км/ч

Алгебра
По проезжей части дороги со скоростью 9км/ч движется велосипедист и на расстоянии 15м видит выезжающий из арки автомобиль. Успеет ли водитель предотвратить столкновение? Скорость автомобиля 18км/ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18км=18000м 1час=60мин 18000:60=15:x x=60*15:18000 x=900:18000 x=0.05мин Скорость человеческой реакции 0.06 мин ответ столкновение неизбежно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Изучив материал учебника, дополнительную литературу, используя ресурсы Интернет?? написать эссе “Зачем человеку множество моделей?
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста . ответ подтвердите решением
Ответить
Другие предметы
Ёжик решил помирить Лису и Журавля. Поэтому он сказал: "Вы оба не совсем правы...". А ??от что именно он сказал дальше, как покритиковал, конечно, ...
Ответить
Українська мова
Як розібрати слово піря
Ответить
Математика
В квадратных метрах и дециметрах: 267дм2
Ответить
Қазақ тiлi
"Менын атым-Кожа"повестынен быр диалог керек
Ответить
Математика
В каробке 19 шариков красных белых и черных.Белых в 8 раз больше чем красных а черны?? меньше чем красных.Сколько в коробке красных шаров
Ответить
Русский язык
Когда сухо- клин, когда мокро- блин . Одна нога - и та без сапога.
Ответить
Обществознание
Найдите черты характерные для доиндустриального общества: 1. Развитие промышлен??ости 2. Высокий уровень развития науки 3. Преобладание горо...
Ответить
Биология
Если бы растения умели говорить, чтобы они сказали людям
Ответить