По проезжей части дороги со скоростью 9км/ч движется велосипедист и на расстоянии 15м видит выезжающий из арки автомобиль. Успеет ли водитель предотвратить столкновение? Скорость автомобиля 18км/ч
Алгебра
По проезжей части дороги со скоростью 9км/ч движется велосипедист и на расстоянии 15м видит выезжающий из арки автомобиль. Успеет ли водитель предотвратить столкновение? Скорость автомобиля 18км/ч
Ответ(ы):
Гость:
18км=18000м 1час=60мин 18000:60=15:x x=60*15:18000 x=900:18000 x=0.05мин Скорость человеческой реакции 0.06 мин ответ столкновение неизбежно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Изучив материал учебника, дополнительную литературу, используя ресурсы Интернет?? написать эссе “Зачем человеку множество моделей?
Другие предметы
Ёжик решил помирить Лису и Журавля. Поэтому он сказал: "Вы оба не совсем правы...". А ??от что именно он сказал дальше, как покритиковал, конечно, ...
Українська мова
Математика
Математика
В каробке 19 шариков красных белых и черных.Белых в 8 раз больше чем красных а черны?? меньше чем красных.Сколько в коробке красных шаров
Обществознание
Найдите черты характерные для доиндустриального общества: 1. Развитие промышлен??ости 2. Высокий уровень развития науки 3. Преобладание горо...