По проезжей части дороги со скоростью 9км/ч движется велосипедист и на расстоянии 15м видит выезжающий из арки автомобиль. Успеет ли водитель предотвратить столкновение? Скорость автомобиля 18км/ч

Алгебра

По проезжей части дороги со скоростью 9км/ч движется велосипедист и на расстоянии 15м видит выезжающий из арки автомобиль. Успеет ли водитель предотвратить столкновение? Скорость автомобиля 18км/ч

Автор: Гость