Решите с решением задачу Александр весит вдвое меньше, чем Дмитрий, а Николай весит в 3 раза больше, чем Александр. Попробуйте определить, сколько весит каждый из них, если все вместе они весят 360 килограмм?

Математика
Решите с решением задачу Александр весит вдвое меньше, чем Дмитрий, а Николай весит в 3 раза больше, чем Александр. Попробуйте определить, сколько весит каждый из них, если все вместе они весят 360 килограмм?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Александр - х кг Дмитрий - 2х кг Николай - 3х кг Вместе - 360 кг х+2х+3х=360 6х=360 х=360÷6 х=60 кг весит Александр 2х=2*60=120 кг весит Дмитрий 3х=3*60=180 кг весит Николай (фу! быть таким жирным!!! худеть надо!))) Ответ: 60,120,180
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