Что люди ложили в могилы Викингов?
История
Что люди ложили в могилы Викингов?
Ответ(ы):
Гость:
Клали в могилы викингов шлемы, рога, еду, напитки. Люди клали в могилы умершим викингам предметы, которые могли пригодиться тем в загробном мире. Умершим ремесленникам клали в могилу свои инструменты, а женщинам- украшения и орудия по уходу за домом и др.
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