Один из катетов прямоугольного треугодьника равен 12 см а длина гипотенузы больше на 8 см длины втрого катета .Вычислите периметр
Геометрия
Один из катетов прямоугольного треугодьника равен 12 см а длина гипотенузы больше на 8 см длины втрого катета .Вычислите периметр
Ответ(ы):
Гость:
По теореме пифагора находим одну из катетов (х+8)^2-х^2= 12^2 х^2+16х+64-х^2-144= 0 16х=80 х=5 гипотенуза равна с=5+8=13 P=a+b+c=12+5+13=30 ответ: P=30см
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