Один из катетов прямоугольного треугодьника равен 12 см а длина гипотенузы больше на 8 см длины втрого катета .Вычислите периметр

Геометрия

Один из катетов прямоугольного треугодьника равен 12 см а длина гипотенузы больше на 8 см длины втрого катета .Вычислите периметр

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