УПР 639 ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАГРАДА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ ЭТИХ СЛОВ Кр??кодиловые слёзы ,телячьи нежности, дамоклов меч ,анютины глазки , ахиллесова пята , соломоново решение
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УПР 639 ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАГРАДА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ ЭТИХ СЛОВ Кр??кодиловые слёзы ,телячьи нежности, дамоклов меч ,анютины глазки , ахиллесова пята , соломоново решение
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Напишите по 2 вопроса к предложениям. A) She reads newspapers (газеты) in the afternoon. В)They visit Lena on Saturday.