УПР 639 ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАГРАДА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ ЭТИХ СЛОВ Кр??кодиловые слёзы ,телячьи нежности, дамоклов меч ,анютины глазки , ахиллесова пята , соломоново решение

Русский язык
УПР 639 ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАГРАДА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ ЭТИХ СЛОВ Кр??кодиловые слёзы ,телячьи нежности, дамоклов меч ,анютины глазки , ахиллесова пята , соломоново решение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слово заморские цифра 3 помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Какое однокоренное слово к слову шёлк с буквой е вместо буквы ё
Ответить
История
Что люди ложили в могилы Викингов?
Ответить
Английский язык
Напишите по 2 вопроса к предложениям. A) She reads newspapers (газеты) in the afternoon. В)They visit Lena on Saturday.
Ответить
Математика
Решите с решением задачу Александр весит вдвое меньше, чем Дмитрий, а Николай весит в 3 раза больше, чем Александр. Попробуйте определить, скольк...
Ответить