Срочно составьте предложения плизззз запятая не ставится между однородными чле??ами

Русский язык
Срочно составьте предложения плизззз запятая не ставится между однородными чле??ами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не ставится допустим предложение волки перешли пруд и стояли в камышах
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