Чем отличаются существительные листва - листья, листья - листы

Русский язык
Чем отличаются существительные листва - листья, листья - листы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Листва — это женский род. Листья — это множественное число. Листы — это тоже множественное число
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