Помогите срочно) Длинна беговой дорожки 390 м. В первый тренировочный день спортсмен пробежал вокруг стадиона 23 круга,а во второй - 27 кругов. Какое расстояние он пробежал в каждый из тренировочных дней? Какое расстояние проб...

Математика

Помогите срочно) Длинна беговой дорожки 390 м. В первый тренировочный день спортсмен пробежал вокруг стадиона 23 круга,а во второй - 27 кругов. Какое расстояние он пробежал в каждый из тренировочных дней? Какое расстояние пробежал спортсмен за два дня? Реши задачу и запиши получающиеся равенства. На сколько больше пробежал спортсмен во второй день по сравнению с первым?

Автор: Гость