Помогите срочно) Длинна беговой дорожки 390 м. В первый тренировочный день спортсмен пробежал вокруг стадиона 23 круга,а во второй - 27 кругов. Какое расстояние он пробежал в каждый из тренировочных дней? Какое расстояние проб...
Математика
Помогите срочно) Длинна беговой дорожки 390 м. В первый тренировочный день спортсмен пробежал вокруг стадиона 23 круга,а во второй - 27 кругов. Какое расстояние он пробежал в каждый из тренировочных дней? Какое расстояние пробежал спортсмен за два дня? Реши задачу и запиши получающиеся равенства. На сколько больше пробежал спортсмен во второй день по сравнению с первым?
Ответ(ы):
Гость:
390*23 = 8970м = 8 км 970 м 390*27 = 10530м = 10 км 530 м 8 км 970 м + 10 км 530 м = 19 км 500 м 10530 м - 8970 м = 1560 м = 1 км 560 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Прочитай предложения. Какие ошибки допущены? 1. Она так испугалась, что бросилась в обморок. 2. Она одевалась со всех ног. 3. Катя покрасне...
Українська мова
Русский язык
Синтаксической разбор предложения: опять по-весеннему сумрачно темнело, в открыт??е окно пахло дождем и как будто грибами
Геометрия
Один из катетов прямоугольного треугодьника равен 12 см а длина гипотенузы больше на 8 см длины втрого катета .Вычислите периметр
Русский язык
УПР 639 ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАГРАДА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ ЭТИХ СЛОВ Кр??кодиловые слёзы ,телячьи нежности, дамоклов меч ,анютины глазки...
Русский язык