Помогите пожалуйста! Где здесь начало и конец деепричастного оборота?
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Помогите пожалуйста! Где здесь начало и конец деепричастного оборота?
Ответ(ы):
Гость:
Я прочитала и мне всё понятно. вы уверены, что тут надо расставлять по порядку предложения, потому что смысл тут есть.
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