Найти катеты прямоугольного треугольника ,если АСgt;ВС на 4, а гипотенуза =20!решить систему!!!помогите пожалуйста!!!!!

Математика
Найти катеты прямоугольного треугольника ,если АСgt;ВС на 4, а гипотенуза =20!решить систему!!!помогите пожалуйста!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
400=+( 400=+16++8х 400=+8х+16 +8х+16-400=0 +8х-384=0 а дальше обычное квадратное уравнение. находим дескриминант и , 
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