Найти катеты прямоугольного треугольника ,если АСgt;ВС на 4, а гипотенуза =20!решить систему!!!помогите пожалуйста!!!!!

Математика

Найти катеты прямоугольного треугольника ,если АСgt;ВС на 4, а гипотенуза =20!решить систему!!!помогите пожалуйста!!!!!

Автор: Гость