• Сходство нуклеотидов РНК и ДНК заключается в наличии • Дезоксирибозы • Тими??а • Остатка фосфорной кислоты • Азотистого основания
Биология
• Сходство нуклеотидов РНК и ДНК заключается в наличии • Дезоксирибозы • Тими??а • Остатка фосфорной кислоты • Азотистого основания
Ответ(ы):
Гость:
ДНК состоит из А-Т.Г-Ц, остатка фосфорной кислоты и дезоксирибозы РНК состоит из А-У,Г-Ц, остатка фосфорной кислоты, рибозы
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