Если бы растения умели говорить, что бы они сказали людям
Биология
Если бы растения умели говорить, что бы они сказали людям
Ответ(ы):
Гость:
Они бы сказали берегите нас, не рубите деревья ведь мы даем кислород
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