Если бы растения умели говорить, что бы они сказали людям

Биология
Если бы растения умели говорить, что бы они сказали людям
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они бы сказали берегите нас, не рубите деревья ведь мы даем кислород
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Доповідь на морально-етичну тему "яка роль дружби у житті"
Ответить
История
Какая группа населения составляла основную часть племени восточных славян? 1) З??житочные мужи 2) Свободные крестьяне – смерды 3) Слуги 4...
Ответить
Биология
• Сходство нуклеотидов РНК и ДНК заключается в наличии • Дезоксирибозы • Тими??а • Остатка фосфорной кислоты • Азотистого основания
Ответить
Математика
Найти катеты прямоугольного треугольника ,если АС>ВС на 4, а гипотенуза =20!решить систему!!!помогите пожалуйста!!!!!
Ответить
Математика
На двух клумбах 7 роз. С одной клумбы на другую пересадили 2 розы. сколько теперь вс??го роз на этих клумбах?
Ответить
Математика
Очень срочно!!! Номер 718
Ответить
Математика
Во сколько раз 1 ц больше, чем 1 кг? на сколько кг 1 ц больше, чем 1 кг?
Ответить
Математика
Запиши двузначные числа, при умножении единиц которых на 3 применяется равенство 5 • 3 = 15
Ответить
Русский язык
Разбор по составу слова невысокого
Ответить
Математика
На эливатор привезли в первый день 4720 ц пшеницы,это на 350 ц меньше ,чем во второй в третий день привезли в 2 раза больше чем во второйдень.поста...
Ответить